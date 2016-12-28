В Киеве городская электричка насмерть сбила мужчину (фото)

В Киеве городская электричка, которая двигалась с вокзала в сторону Дарницы, сбила насмерть человека.

Трагедия произошла на северном пути центрального железнодорожного вокзала в Киеве, передают "Стражи Эспрессо".

Мужчину, который перебегал пути, от удара протянуло несколько метров и разорвало пополам.

Погибшему было 74 года. У мужчины нашли паспорт гражданина России и загранпаспорт РФ.

Движение поездов на этом направлении не было остановлено.

Напомним, в Киеве на станции городской электрички девушку насмерть сбил электропоезд во время празднования 1 сентября с друзьями. Инцидент произошел вечером 1 сентября на станции городской электрички "Левобережная". Известно, что 14-летняя девушка поступила в профессионально-техническое училище и отмечала это с компанией.