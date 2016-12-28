В Киеве городская электричка насмерть сбила мужчину (фото)
Погибший оказался гражданином России
В Киеве городская электричка, которая двигалась с вокзала в сторону Дарницы, сбила насмерть человека.
Трагедия произошла на северном пути центрального железнодорожного вокзала в Киеве, передают "Стражи Эспрессо".
Мужчину, который перебегал пути, от удара протянуло несколько метров и разорвало пополам.
Погибшему было 74 года. У мужчины нашли паспорт гражданина России и загранпаспорт РФ.
Движение поездов на этом направлении не было остановлено.
Напомним, в Киеве на станции городской электрички девушку насмерть сбил электропоезд во время празднования 1 сентября с друзьями. Инцидент произошел вечером 1 сентября на станции городской электрички "Левобережная". Известно, что 14-летняя девушка поступила в профессионально-техническое училище и отмечала это с компанией.
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