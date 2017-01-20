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В Киеве грабитель посреди улицы отобрал у мужчины телефон http://www.segodnya.ua/img/article/7901/43_main.1484914849.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/43_tn.1484914849.jpg Происшествия Потерпевший был наглядно знаком со злоумышленником

В Киеве грабитель посреди улицы отобрал у мужчины телефон

Сегодня, 14:19

Потерпевший был наглядно знаком со злоумышленником

У грабителя уже были проблемы с законом
У грабителя уже были проблемы с законом. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Киеве около восьми часов вечера в полицию обратился мужчина, сообщив, что его ограбил знакомый, рассказали в ГУ НП столицы.

Правоохранителям потерпевший рассказал, что отдыхал с друзьями. Когда он пошел за сигаретами, на улице его встретил знакомый молодой человек и, ударив в лицо, отобрал мобильный телефон. Пострадавший сразу сообщил о преступлении полицейским.

Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска задержали грабителя – безработного киевлянина, который ранее был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 27-летнего жителя Дарницкого района проверяют причастность к совершению других преступлений.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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