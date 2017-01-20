В Киеве грабитель посреди улицы отобрал у мужчины телефон

В Киеве около восьми часов вечера в полицию обратился мужчина, сообщив, что его ограбил знакомый, рассказали в ГУ НП столицы.

Правоохранителям потерпевший рассказал, что отдыхал с друзьями. Когда он пошел за сигаретами, на улице его встретил знакомый молодой человек и, ударив в лицо, отобрал мобильный телефон. Пострадавший сразу сообщил о преступлении полицейским.

Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска задержали грабителя – безработного киевлянина, который ранее был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 27-летнего жителя Дарницкого района проверяют причастность к совершению других преступлений.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.