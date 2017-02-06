В Киеве грабитель предложил жертве выкупить отобранный телефон

Сегодня, 18:01

Полицейские задержали преступника, который пытался спрятаться под авто

 

Грабитель пытался спрятаться под машиной. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Грабитель пытался спрятаться под машиной. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве молодой грабитель решил вернуть владелице телефон... за вознаграждение.

Поздно вечером дежурный районного управления полиции получил сообщение о грабеже на Голосеевском проспекте. 23-летний уроженец Винницкой области вырвал из рук киевлянки мобильный телефон и скрылся.

Потерпевшая немедленно обратилась в полицию и предоставила приметы обидчика, которые смогла запомнить. Также девушка добавила, что ее телефон все время был включен, а на номер родственницы пришло смс-сообщение с предложением вернуть гаджет за вознаграждение.

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 Фото: kyiv.npu.gov.ua

От имени потерпевшей оперативники назначили грабителю встречу. В условленное место молодой человек пришел переодетый в другую одежду, но потерпевшая его узнала. Увидев полицейских, он пытался бежать, даже спрятался под машиной, но его нашли и задержали.

При поверхностном осмотре в кармане мужчины нашли телефон и вернули его девушке, а самого злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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 Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанному, который уже имеет судимость за аналогичное преступление, грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители проверяют информацию о причастности мужчины к другим преступлениям на территории района.

Напомним, в январе в Киеве в полицию обратился мужчина, сообщив, что его ограбил знакомый, рассказали в ГУ НП столицы. Правоохранителям потерпевший рассказал, что отдыхал с друзьями. Когда он пошел за сигаретами, на улице его встретил знакомый молодой человек и, ударив в лицо, отобрал мобильный телефон. Пострадавший сразу сообщил о преступлении полицейским. Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска задержали грабителя – безработного киевлянина, который ранее был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
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Источник:

"Сегодня"

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