В Киеве грабитель спрятал похищенные деньги в своем нижнем белье

Вчера, 11:53

Злоумышленник зашел в магазин, якобы чтобы купить сигареты

 

В Киеве грабитель спрятал похищенные деньги в своем нижнем белье
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Печерском районе Киева мужчина ограбил магазин и спрятал деньги в нижнем белье.

Ночью в одном из магазинов в Печерском районе столицы сработала кнопка "Срочного вызова полиции". В течение минуты наряд группы реагирования Управления полиции охраны в Киеве прибыл по адресу.

К правоохранителям обратилась продавец ночного магазина с заявлением о том, что неизвестный из кассы похитил деньги. Злоумышленник зашел в магазин, чтобы купить сигареты, а когда женщина отвлеклась, наклонился через прилавок, забрал из кассы выручку и скрылся. Не растерявшись, женщина сразу нажала кнопку "Срочного вызова полиции".

Продавец предоставил работникам полиции охраны приметы злоумышленника. Во время отработки прилегающей территории правоохранители заметили похожего по описанию человека, которого сразу же задержали.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у задержанного сверток с деньгами, а это – около 13 тыс. гривен. Мужчину доставили в Печерское управление полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство начато по ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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