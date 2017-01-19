В Киеве грабитель ударил женщину бутылкой по голове и отобрал телефон

Правоохранители выяснили, что подозреваемый уже был осужден за совершение насильственных и имущественных преступлений

Полиция задержала грабителя, который в конце прошлого года ударил женщину бутылкой по голове и отобрал у нее мобильный телефон, сообщили в ГУ НП столицы.

Киевлянка предоставила полицейским подробное описание напавшего. "Почти месяц мы разыскивали нападавшего. В конце концов злоумышленника нашли в Киевской области. При задержании 40-летний мужчина в содеянном признался и рассказал обстоятельства совершения преступления. Потерпевшая также узнала своего обидчика во время следственных действий", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый уже был осужден за совершение насильственных и имущественных преступлений. После освобождения из мест лишения свободы занимался случайными заработками. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.