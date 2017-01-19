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В Киеве грабитель ударил женщину бутылкой по голове и отобрал телефон http://www.segodnya.ua/img/article/7897/69_main.1484824278.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/69_tn.1484824278.jpg Происшествия Правоохранители выяснили, что подозреваемый уже был осужден за совершение насильственных и имущественных преступлений

В Киеве грабитель ударил женщину бутылкой по голове и отобрал телефон

Сегодня, 13:09

Правоохранители выяснили, что подозреваемый уже был осужден за совершение насильственных и имущественных преступлений

В Киеве грабитель ударил женщину бутылкой по голове и отобрал телефон
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Полиция задержала грабителя, который в конце прошлого года ударил женщину бутылкой по голове и отобрал у нее мобильный телефон, сообщили в ГУ НП столицы.

Киевлянка предоставила полицейским подробное описание напавшего. "Почти месяц мы разыскивали нападавшего. В конце концов злоумышленника нашли в Киевской области. При задержании 40-летний мужчина в содеянном признался и рассказал обстоятельства совершения преступления. Потерпевшая также узнала своего обидчика во время следственных действий", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый уже был осужден за совершение насильственных и имущественных преступлений. После освобождения из мест лишения свободы занимался случайными заработками. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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