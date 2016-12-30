В Киеве грабители-иностранцы напали на девушку

Злодеи угрожали зарезать потерпевшую и отобрали у нее сумку

В Киеве грабитель с подельником напали на девушку и забрали у нее сумку с телефоном, кошельком и личными вещами, сообщает ГУ НП столицы.

Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть Оболонского управления полиции еще в начале декабря. Потерпевшая киевлянка рассказала полицейским, что неподалеку от дома ее схватили двое неизвестных мужчин, и с угрозами зарезать, если будет сопротивляться, вырвали из рук сумку. По словам заявительницы, в сумке был мобильный, сто гривен и другие мелкие вещи.

Убегая, один из нападавших выбросил свою куртку, которую с места происшествия изъяла следственно-оперативная группа.

Заявительница подробно описала пропавшие вещи и внешность своих обидчиков. Кроме этого, она сообщила, что злоумышленники говорили с явным акцентом.

Следственным отделом было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюремного заключения.

Правоохранители установили место проживания одного из подозреваемых. В его доме участковые офицеры обнаружили сумку, похожую по описанию на похищенную. Также полицейские нашли чек из ломбарда, куда преступник сбыл телефон.

Гражданина иностранного государства задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

31-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он ожидает решения суда, находясь в следственном изоляторе. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание второго соучастника ограбления.