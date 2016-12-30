Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве грабители-иностранцы напали на девушку http://www.segodnya.ua/img/article/7846/87_main.1483099167.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/87_tn.1483099167.jpg Происшествия Злодеи угрожали зарезать потерпевшую и отобрали у нее сумку

В Киеве грабители-иностранцы напали на девушку

Сегодня, 13:30

Злодеи угрожали зарезать потерпевшую и отобрали у нее сумку

Грабители-иностранцы напали на девушку. Фото: delfi.lt
Грабители-иностранцы напали на девушку. Фото: delfi.lt

В Киеве грабитель с подельником напали на девушку и забрали у нее сумку с телефоном, кошельком и личными вещами, сообщает ГУ НП столицы.

Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть Оболонского управления полиции еще в начале декабря. Потерпевшая киевлянка рассказала полицейским, что неподалеку от дома ее схватили двое неизвестных мужчин, и с угрозами зарезать, если будет сопротивляться, вырвали из рук сумку. По словам заявительницы, в сумке был мобильный, сто гривен и другие мелкие вещи.

Убегая, один из нападавших выбросил свою куртку, которую с места происшествия изъяла следственно-оперативная группа.

Заявительница подробно описала пропавшие вещи и внешность своих обидчиков. Кроме этого, она сообщила, что злоумышленники говорили с явным акцентом.

Следственным отделом было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюремного заключения.

Правоохранители установили место проживания одного из подозреваемых. В его доме участковые офицеры обнаружили сумку, похожую по описанию на похищенную. Также полицейские нашли чек из ломбарда, куда преступник сбыл телефон.

Гражданина иностранного государства задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

31-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он ожидает решения суда, находясь в следственном изоляторе. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание второго соучастника ограбления.
преступления, грабеж, преступник, полицейские, злоумышленники, участковые
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Грабителей поймали. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве юные грабители забрали у парня дорогие гаджеты

Сегодня, 10:05

Двух несовершеннолетних грабителей правоохранители отпустили под личное обязательство  

Происшествия

Грабителю грозит до 4-х лет тюрьмы. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина ограбил девушку возле ресторана

Вчера, 12:32

Грабителя поймали через полтора часа  

Происшествия

Нападавшего задержали по "горячим следам"

Под Киевом разбойник с ножом напал на аптеку

28 Декабря, 15:58

Полицейские по "горячим следам" задержали нападавшего

Происшествия

Очнулся предприниматель в лесу с мешком на голове. Фото: podrobnosti.ua

В Киеве лже-СБУшники похитили и ограбили бизнесмена

28 Декабря, 15:35

Мужчину затащили в авто, избили и отвезли в лес  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.