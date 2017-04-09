В Киеве грабители напали на девушку с электрошокером

Полиция Киева задержала двух злоумышленников, которые хотели ограбить жительницу Шевченковского района. Свою жертву они нашли в интернете.

"В Шевченковское райуправление полиции обратилась девушка и рассказала – на нее напали двое незнакомцев с электрошокером и хотели отобрать мобильный телефон. Правоохранители быстро установили и задержали двух мужчин, причастных к преступлению. Это 35-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за грабежи. И 44-летний уроженец Волынской области, который привлекался к уголовной ответственности за сутенерство и торговлю людьми. Товарищи объяснили, что через интернет нашли девушку, которая продавала мобильный, договорились с ней о встрече и решили отобрать телефон", – сообщили в ГУ НП Киева.

Открыто уголовное производство по ст. 187 УК "Разбой", по которой злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.