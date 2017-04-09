В Киеве грабители напали на девушку с электрошокером

Вчера, 15:07

Пострадавшая хотела продать телефон через интернет

Нападавших было двое. Фото: expertcentre.ru
Нападавших было двое. Фото: expertcentre.ru

Полиция Киева задержала двух злоумышленников, которые хотели ограбить жительницу Шевченковского района. Свою жертву они нашли в интернете.

"В Шевченковское райуправление полиции обратилась девушка и рассказала – на нее напали двое незнакомцев с электрошокером и хотели отобрать мобильный телефон. Правоохранители быстро установили и задержали двух мужчин, причастных к преступлению. Это 35-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за грабежи. И 44-летний уроженец Волынской области, который привлекался к уголовной ответственности за сутенерство и торговлю людьми. Товарищи объяснили, что через интернет нашли девушку, которая продавала мобильный, договорились с ней о встрече и решили отобрать телефон", – сообщили в ГУ НП Киева.

Открыто уголовное производство по ст. 187 УК "Разбой", по которой злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
интернет, разбой, грабители, полиция, телефон, девушка, правоохранители, киевлянин
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

В столице к охране порядка во время полумарафона привлечены более 140 сотрудников полиции. Фото: Корреспондент

В Киеве полиция усилила меры безопасности

Вчера, 12:01

В воскресенье движение транспорта по Московскому мосту в Киеве будет ограничено

Донбасс

Преступников задержали на горячем. Фото: AFP

На Донбассе воры поставили под угрозу десятки жизней

Вчера, 06:28

Подробности инцидента рассказали в полиции Донецкой области

Донбасс

"Укртелеком" прекратил предоставление услуг на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

"Укртелеком" прекратил работу на Донбассе

8 Апреля, 21:33

Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью  

Донбасс

Ирина Кухтина. Фото: npu.gov.ua

Девушка-офицер задержала беглого боевика на Донбассе

8 Апреля, 20:03

Преступник разочаровался в своих "коллегах" и сбежал в Мариуполь

Мир

Фото: AFP

В Гонконге изъяли крупнейшую за десять лет партию марихуаны

8 Апреля, 16:00

В ходе рейда задержаны четыре человека, у них изъято тысячи кустов "травки"

Одесса

Злоумышленники задержаны

Преступная группа разворовывала экспортные грузы с портов Одессы

8 Апреля, 12:41

Ущерб от краж составляет более одного миллиона гривен, возбуждено уголовное дело

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования