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В Киеве грабители обчистили квартиру на глазах у маленьких детей http://www.segodnya.ua/img/article/7820/8_main.1482406875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/8_tn.1482406875.jpg Происшествия В квартире во время ограбления находились две семилетние девочки

В Киеве грабители обчистили квартиру на глазах у маленьких детей

Сегодня, 13:37

В квартире во время ограбления находились две семилетние девочки

Полицейские ищут дерзких грабителей
Полицейские ищут дерзких грабителей. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В дежурную часть Оболонского УП поступило заявление от местной жительницы: пока ее не было дома, неизвестные ограбили ее квартиру. Женщина рассказала, что была на работе, а о преступлении узнала от семилетних дочерей, которые были дома одни, сообщили в полиции Киева.

По указанному адресу прибыли автопатрули, следственно-оперативная группа и кинологическая служба.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники проникли в помещение, подобрав ключ. Полицейским дети рассказали, зайдя в их квартиру, грабители сказали, чтобы они не боялись и их не тронут. Двое мужчин и девушка обыскали всю квартиру и скрылись с двумя ноутбуками и мобильным телефоном.

Общаясь с жителями подъезда, полицейские установили, что одна из соседок заметила в общем коридоре неизвестного мужчину с сумкой и начала за ним бежать, но злоумышленник скрылся.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюремного заключения.

Сейчас полицейские выясняют все подробности и изучают свидетельства очевидцев события. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.
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Источник:

"Сегодня"

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