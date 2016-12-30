В Киеве грабители в масках забрали из мастерской сейф с 10 тысячами долларов

Налетчики связали руки бизнесмену, его жене и двум рабочим

В Киеве вооруженные бандиты ворвались в квартиру, оборудованную под мастерскую для производства зубных протезов, и забрали сейф с деньгами.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Нападение произошло в четверг вечером, 29 декабря, на улице Бойченко в Днепровском районе.

Как стало известно, в квартиру зашли четыре человека в масках. Преступники приказали находившемуся в помещении предпринимателю, его супруге и двум рабочим лечь на пол, затем связали им руки пластиковыми хомутами.

Налетчики забрали из мастерской сейф, где было более 10 тысяч долларов, после чего сбежали.

Полиция занимается поиском налетчиков.

Напомним, в Киеве трое вооруженных грабителей ворвались в частный дом, но на них напал сын хозяев, и преступники вынуждены были скрыться.