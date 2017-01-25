В Киеве грабители за час напали на двух прохожих

Одного из пострадавших госпитализировали с сотрясением мозга

В Киеве грабители в течение часа напали на двух прохожих и отобрали у них мобильный телефон, часы и кошелек, сообщает ГУ НП Киева.

Одного из пострадавших направили в больницу с ушибом головы и сотрясением мозга. Ограбленные мужчины детально описали нападавших.

Через некоторое время полицейские задержали двух мужчин. Один из них – местный житель, другой – уроженец Черкасской области, оба – не работают.

Следственным отделом Деснянского управления полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) и ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

За совершенные преступления правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.