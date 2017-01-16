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В Киеве грабители заманили свою жертву на "свидание", притворившись девушкой в соцсети http://www.segodnya.ua/img/article/7887/0_main.1484576368.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/0_tn.1484576368.jpg Происшествия Злоумышленники создали анкету девушки и назначили встречу потерпевшему, пообещав сексуальные услуги

В Киеве грабители заманили свою жертву на "свидание", притворившись девушкой в соцсети

Сегодня, 16:18

Злоумышленники создали анкету девушки и назначили встречу потерпевшему, пообещав сексуальные услуги

Полиция задержала грабителей
Полиция задержала грабителей. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Киеве на ул. Прорезной 19-летний киевлянин стал жертвой грабителей. Он рассказал правоохранителям о том, что пришел на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальной сети. Анкета новой знакомой "обещала" предоставление сексуальных услуг, поэтому они договорились о свидании, сообщили в ГУ НП столицы.

Девушку киевлянин не дождался: на него напали двое молодых людей и забрали мобильный телефон. Пострадавший рассказал не только подробности "знакомства", но и подробно описал внешность грабителей.

В итоге, правоохранители задержали 20-летнего жителя Одесской области и 19-летнего киевлянина, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления. Выяснилось, что грабители создали анкету девушки и назначили встречу потерпевшему. Похищенный мобильный телефон они сдали в ломбард.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж)Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские проверяют, причастны ли юноши к другим преступлениям на территории столицы.
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Источник:

"Сегодня"

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