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В Киеве грабители жестоко избили мужчину и обчистили дом http://www.segodnya.ua/img/article/7820/22_main.1482406874.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/22_tn.1482406874.jpg Происшествия Пострадавший получил перелом руки и носа  

В Киеве грабители жестоко избили мужчину и обчистили дом

Сегодня, 13:40

Пострадавший получил перелом руки и носа

 

Грабители жестоко избили 63-летнего хозяина дома
Грабители жестоко избили 63-летнего хозяина дома. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В селе Бортничи Дарницкого района Киева четверо неизвестных ворвались в дом и ограбили хозяина.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло в среду вечером, 21 декабря. Обстоятельства нападения устанавливаются, однако известно, что грабители жестоко избили 63-летнего хозяина дома. Мужчина получил перелом руки и носа.

Из помещения налетчики забрали ценные вещи и деньги, сумма ущерба устанавливается.

Напомним, 21 декабря в Киеве наряд Управления полиции охраны задержал вооруженного преступника, который вместе с двумя приятелями пытался ограбить дом. До этого бандитов спугнул, а потом пытался поймать сын хозяев дома.

В течение чуть более месяца на Киевщине было совершено несколько дерзких налетов на коттеджи.
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