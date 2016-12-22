В Киеве грабители жестоко избили мужчину и обчистили дом

В селе Бортничи Дарницкого района Киева четверо неизвестных ворвались в дом и ограбили хозяина.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло в среду вечером, 21 декабря. Обстоятельства нападения устанавливаются, однако известно, что грабители жестоко избили 63-летнего хозяина дома. Мужчина получил перелом руки и носа.

Из помещения налетчики забрали ценные вещи и деньги, сумма ущерба устанавливается.

Напомним, 21 декабря в Киеве наряд Управления полиции охраны задержал вооруженного преступника, который вместе с двумя приятелями пытался ограбить дом. До этого бандитов спугнул, а потом пытался поймать сын хозяев дома.

В течение чуть более месяца на Киевщине было совершено несколько дерзких налетов на коттеджи.