В Киеве грабителя приговорили к 10 годам тюрьмы

В Киеве разбойника, который отобрал у мужчины деньги в подъезде, приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Коллегия судей Шевченковского районного суда Киева поддержала позицию Киевской местной прокуратуры №10 и приговорила к 10 годам лишения свободы злоумышленника, который в подъезде многоэтажки совершил разбойное нападение на мужчину и отобрал у него сумку с деньгами в сумме 320 тыс. грн.

В судебном заседании злоумышленник свою вину не признал, однако государственным обвинителем – прокурором Киевской местной прокуратуры №10 – была беспрекословно доказана его вина в инкриминируемом преступлении.

Приговором Шевченковского суда Киева обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой), ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.