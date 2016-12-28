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В Киеве грабителя приговорили к 10 годам тюрьмы http://www.segodnya.ua/img/article/7836/40_main.1482852531.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/40_tn.1482852531.jpg Происшествия Злоумышленник свою вину не признал  

В Киеве грабителя приговорили к 10 годам тюрьмы

Вчера, 17:27

Злоумышленник свою вину не признал

 

Грабителя отправили в тюрьму
Грабителя отправили в тюрьму. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве разбойника, который отобрал у мужчины деньги в подъезде, приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Коллегия судей Шевченковского районного суда Киева поддержала позицию Киевской местной прокуратуры №10 и приговорила к 10 годам лишения свободы злоумышленника, который в подъезде многоэтажки совершил разбойное нападение на мужчину и отобрал у него сумку с деньгами в сумме 320 тыс. грн.

В судебном заседании злоумышленник свою вину не признал, однако государственным обвинителем – прокурором Киевской местной прокуратуры №10 – была беспрекословно доказана его вина в инкриминируемом преступлении.

Приговором Шевченковского суда Киева обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой), ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
деньги, разбой, грабитель, тюрьма, наказание, злоумышленник, Разбойное нападение
Источник:

"Сегодня"

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