В Киеве и области у троих злоумышленников нашли наркотики, оружие и гранаты

В Киеве оперативники заметили подозрительного мужчину и при проведении поверхностного осмотра обнаружили у него девять полиэтиленовых пакетов и один сверток фольги с порошком белого цвета.

Правоохранители установили личность задержанного – это 41-летний житель Киевской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Задержанный объяснил работникам полиции, что в пакетах находится амфетамин, который он приобрел у 34-летнего уроженца Чернигова.

Получив информацию, сотрудники управления противодействия наркопреступности задержали наркоторговца с сообщником в автомобиле "Порше Каен". Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили у мужчины двенадцать полиэтиленовых пакетов с амфетамином, сверток с марихуаной, пистолет, шесть резиновых пуль и весы, а у его сообщника – 36-летнего уроженца Чернигова – изъяли амфетамин.

В дальнейшем правоохранители провели в Киевской области осмотр квартиры 34-летнего уроженца Чергнигова, где обнаружили лабораторное оборудование для изготовления амфетамина и 200 граммов фенилпропена. Кроме этого, работники полиции изъяли арсенал боеприпасов: два пистолета, 38 патронов, дымовую шашку, две гранаты и два запала к ним.

Следственным отделом Святошинского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 1 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертное исследование. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.