В Киеве и под городом массово разбиваются авто из-за плохой погоды (фото)

Сегодня, 20:32

На Дарницком мосту водитель за рулем микроавтобуса не справился с управлением, авто вылетело с дороги и повисло на отбойнике

 


Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

Варшавка. «Опель» превратился в груду металла, водитель погиб. Фото: А. Ракитин

За последние несколько дней в столице и Киевской области произошло несколько серьезных аварий, в том числе и из-за погодных условий. Сегодня на Дарницком мосту водитель за рулем микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего авто вылетело с дороги и повисло на отбойнике. Другие участники движения, к счастью, не пострадали, а вот водителя буса с многочисленными трамвами госпитализировали.

В минувшую пятницу, когда большинство дорог превратилось в настоящий каток, смертельная авария произошла на Варшавской трассе под Киевом. Как рассказали нам очевидцы, водитель на "Опеле", который двигался в сторону столицы, попытался обогнать авто и его занесло на скользкой дороге. Легковушка врезалась в отбойник и грузовик "Мерседес" — удар был настолько сильным, что авто превратилось в груду металла. 26-летний водитель "Опеля" скончался, девушка-пассажир с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Массовая авария произошла в этот день и на проспекте Победы, в направлении центра города столкнулись 11 авто. А на Гостомельской трассе в ДТП попали 5 машин.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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