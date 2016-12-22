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В Киеве иностранец изнасиловал студентку http://www.segodnya.ua/img/article/7819/93_main.1482404256.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/93_tn.1482404256.jpg Происшествия О происшествии сообщила подруга пострадавшей  

В Киеве иностранец изнасиловал студентку

Сегодня, 12:56

О происшествии сообщила подруга пострадавшей

 

В Киеве иностранец изнасиловал студентку
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве правоохранители разыскивают насильника. О происшествии в полицию Киева сообщила подруга пострадавшей. И подозреваемый злоумышленник, и потерпевшая – граждане других государств. Проводится досудебное расследование.

Следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции выехала на вызов в общежитие одного из высших учебных заведений. Там к правоохранителям обратилась 23-летняя киевлянка, которая рассказала: два дня назад около 23:30 часов 24-летнюю студентку изнасиловали.

Следственно-оперативная группа провела первоочередные следственные действия, изъяла вещественные доказательства и направила их на экспертизу. Мужчину, которого обвиняют в тяжком преступлении, разыскивают.

Следственным отделом управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных действий для задержания подозреваемого.
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Источник:

"Сегодня"

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