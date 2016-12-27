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В Киеве иностранец наехал авто на мужчину, а потом пырнул его ножом http://www.segodnya.ua/img/article/7835/40_main.1482840471.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/40_tn.1482840471.jpg Происшествия Раненого немедленно госпитализировали  

В Киеве иностранец наехал авто на мужчину, а потом пырнул его ножом

Вчера, 14:05

Раненого немедленно госпитализировали

 

Задержанный был в розыске полиции Одесской области. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Задержанный был в розыске полиции Одесской области. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Оперативники Деснянского управления полиции Киева задержали иностранца, который ранил ножом мужчину.

Инцидент произошел ночью. Злоумышленник наехал автомобилем на потерпевшего, а затем нанес удар ножом в живот.

В полицию поступило сообщение о драке на проспекте Маяковского. На месте происшествия к правоохранителям обратился раненый 40-летний мужчина, пояснив: незнакомец на внедорожнике наехал на него, а после того набросился с ножом. Пострадавший добавил, что удар злоумышленник нанес в живот. Раненого мужчину немедленно госпитализировали.

Сотрудники криминальной полиции задержали иностранца, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, он находится в розыске полиции Одесской области.

Следственным отделом Деснянского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан на основании ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, несколько дней назад в Киеве патрульные задержали вооруженного ножом мужчину, который бросался на прохожих с ребенком.
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Источник:

"Сегодня"

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