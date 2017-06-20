В Киеве иностранец обокрал мужчину, который ждал трамвай на остановке

Задержанный находится в розыске за совершение аналогичного правонарушения

В Киеве на Борщаговке оперативники задержали 37-летнего гражданина другого государства за кражу мобильного телефона. Злоумышленник вытащил его из кармана киевлянина, который ждал на остановке трамвай.

Когда 34-летний пострадавший понял, что его обокрали, стал звать на помощь. К мужчине подошел правоохранитель, которому он рассказал о преступлении. На следующей остановке вора догнали.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Телефон стоимостью 4 тыс. гривен изъяли в присутствии понятых. В Святошинском управлении полиции злоумышленник дал показания об обстоятельствах совершения правонарушения.

Полицейские выяснили, что задержанный находится в розыске, который объявила полиция метрополитена за совершение аналогичного правонарушения.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.