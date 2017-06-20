В Киеве иностранец обокрал собутыльника в кафе на вокзале

Сегодня, 13:51

У мужчины пропали телефон и кошелек с деньгами, злоумышленника удалось задержать

Злоумышленника задержали
Злоумышленника задержали

В отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский" обратился 43-летний киевлянин. Он рассказал, что находился в кафе-киоске возле Южного вокзала и употреблял алкогольные напитки вместе с 44-летним гражданином другого государства. После того, как они разошлись, киевлянин понял, что из его кармана исчез мобильный телефон и портмоне, в котором было 700 гривен, сообщает ГУ НП столицы.

В результате отработки территории злоумышленника задержали. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили мобильный телефон потерпевшего.

Следственным отделом Соломенского управления полиции мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
кража, правоохранители, иностранец, задержали, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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