В Киеве иностранец обокрал собутыльника в кафе на вокзале

В отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский" обратился 43-летний киевлянин. Он рассказал, что находился в кафе-киоске возле Южного вокзала и употреблял алкогольные напитки вместе с 44-летним гражданином другого государства. После того, как они разошлись, киевлянин понял, что из его кармана исчез мобильный телефон и портмоне, в котором было 700 гривен, сообщает ГУ НП столицы.

В результате отработки территории злоумышленника задержали. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили мобильный телефон потерпевшего.

Следственным отделом Соломенского управления полиции мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.