В Киеве иностранец попался на краже двух банок красной икры

В Киеве на Подоле участковый офицер полиции задержал иностранца за кражу из магазина.

В дежурную часть позвонил работник охраны супермаркета и рассказал о мужчине, который подозрительно себя вел в магазине.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Когда на место происшествия прибыл участковый офицер полиции, в кармане 36-летнего мужчины-иностранца следственно-оперативная группа обнаружила похищенный товар: две банки красной икры.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Иностранца отпустили под личное обязательство. Ему грозит до трех лет лишения свободы.