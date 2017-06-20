В Киеве ищут дерзкую банду грабителей-сладкоежек

Сегодня, 14:24

Около 20-30 человек ворвались в магазин на Майдане Независимости и унесли много шоколада

Грабители унесли много шоколада. Фото: poradnyk.com.ua
Грабители унесли много шоколада. Фото: poradnyk.com.ua

В Киеве вчера в 18:03 в полицию поступило сообщение о том, что из магазина на Майдане Независимости неизвестные вынесли много шоколада, сообщает ГУ НП столицы.

Установлено, что в торговое заведение зашли около 20-30 мужчин в черных футболках, некоторые из них были в масках, в зале со сладостями они взяли шоколадки и направились к выходу. Охранник и кассиры не смогли им помешать.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания правонарушителей.
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Источник:

"Сегодня"

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