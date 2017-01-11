В Киеве ищут свидетелей гибели 18-летней девушки на Броварском проспекте (фото)

Родные 18-летней Тани, погибшей 4 января в ДТП на Броварском проспекте, ищут свидетелей смертельной аварии. Напомним, девушка утром перебегала дорогу с конечной остановки маршруток и в среднем ряду ее сбил легковой автомобиль "Киа".

К сожалению, юная киевлянка получила сильнейший удар и погибла на месте происшествия. Близкие девушки просят автомобилистов, проезжавших в районе ДТП, поделиться информацией о аварии и, при возможности, предоставить записи с регистраторов. Связаться с близкими жертвы ДТП пожно по номерам 099-633-24-22, 067-662-96-90.

Девушка, погибшая в ДТП, училась в НАУ и компьютерной академии ШАГ. "Ее хвалили, считали талантливым программистом. Любила рок и считала себя панком. Обожала Оскара Уайльда. Никогда не плакала. Сильная личность, возле нее всегда было много друзей", – рассказали о Тане близкие.