Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве ищут свидетелей гибели 18-летней девушки на Броварском проспекте (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/31_main.1484125553.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/31_tn.1484125553.jpg Происшествия Таню на оживленной трассе сбил автомобиль

В Киеве ищут свидетелей гибели 18-летней девушки на Броварском проспекте (фото)

Сегодня, 11:03

Таню на оживленной трассе сбил автомобиль

Таня погибла 4 января на Броварском проспекте. Фото: соцсети
Таня погибла 4 января на Броварском проспекте. Фото: соцсети

Родные 18-летней Тани, погибшей 4 января в ДТП на Броварском проспекте, ищут свидетелей смертельной аварии. Напомним, девушка утром перебегала дорогу с конечной остановки маршруток и в среднем ряду ее сбил легковой автомобиль "Киа".

9qaugz2ukvq

К сожалению, юная киевлянка получила сильнейший удар и погибла на месте происшествия. Близкие девушки просят автомобилистов, проезжавших в районе ДТП, поделиться информацией о аварии и, при возможности, предоставить записи с регистраторов. Связаться с близкими жертвы ДТП пожно по номерам 099-633-24-22, 067-662-96-90.

741741_main

Девушка, погибшая в ДТП, училась в НАУ и компьютерной академии ШАГ. "Ее хвалили, считали талантливым программистом. Любила рок и считала себя панком. Обожала Оскара Уайльда. Никогда не плакала. Сильная личность, возле нее всегда было много друзей", – рассказали о Тане близкие.

xzmsja0d6xg
ДТП, сбил, погибла, девушка, киевлянка, автомобиль, происшествия
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве машина насмерть сбила 19-летнюю девушку

4 Января, 11:44

Юная нарушительница перебегала оживленный проспект в наушниках

Происшествия

Женщину госпитализировали

В Киеве "мерседес" сбил на переходе женщину

19 Сентября 2016, 18:52

Киевлянка переходила дорогу по "зебре"

Запад

<p>Велосипед попал по колеса авто. Фото: volynpost.com</p> <p>&nbsp;</p>

Во Львовской области иномарка сбила насмерть 17-летнюю спортсменку

12 Июля 2016, 10:35

Погибшая девушка и 16-летний парень ехали по трассе на велосипедах   

Запад

<p>Машина слетела с дороги. Фото: hm.npu.gov.ua</p>

ДТП в Хмельницкой области: погибла женщина и годовалый ребенок

11 Июля 2016, 16:07

Легковушка слетела с дороги и перевернулась

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.