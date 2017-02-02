В Киеве ищут свидетелей смертельного ДТП, которое устроил пьяный водитель (фото)

В Киеве ищут свидетелей смертельной аварии, которая произошла на Бориспольской трассе вчера, 1 февраля, приблизительно в 15:30.

Там в направлении Киева столкнулись Mitsubishi L200 ( АА 4275 НК) и Hyundai Tucson (АІ 6464 СТ). В результате данного ДТП погибла 19-летняя девушка, ехавшая в L200. Водитель L200 находился за рулем в нетрезвом состоянии, у него обнаружили 1.38 промиле (при норме 0,2), о чем свидетельствует показания прибора "Драгар" и заключения медэксперта.

"Кто владеет хоть какой-то информацией – просьба откликнутся! Фото,видео регистратора,свидетели ДТП,которые могут рассказать как все было – помогут следствию", – сообщил Руслан, водитель "Туксона", которого подрезал L200. Связаться с ним можно по номеру 067 898 69 17.