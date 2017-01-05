В Киеве ищут жестокого убийцу, расстрелявшего собак на глазах у киевлян (фото)

В Киеве во время новогодних праздников произошло ЧП: возле метро "Славутич" автомобилист расстрелял двух собак.

Один пес погиб, второго сейчас спасают ветеринары. Пуля попала собаке в голову, но, к счастью, ей удалось выжить. Через несколько дней ее прооперируют.

Киевляне, ставшие свидетелями жестокой расправы, успели записать марку и номер машины, на которой приехал садист – это светло-серый KIA Magentis (AA 5546 KO).

Стрелок – светлый, круглолиций, 35-40 лет. Его разыскивают активисты и полиция. Если Вам знаком этот человек – сообщите о нем по номеру 102.

По словам киевлян, мужчина причастен к нескольким эпизодам с применением оружия, произошедшим на Левом берегу. Он специально выжидал собак возле тех мест, где находятся приюты.