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В Киеве ищут жестокого убийцу, расстрелявшего собак на глазах у киевлян (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/5_main.1483626881.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/5_tn.1483626881.jpg Происшествия Один пес выжил, а киевляне успели записать номер машины догхантера

В Киеве ищут жестокого убийцу, расстрелявшего собак на глазах у киевлян (фото)

Сегодня, 16:33

Один пес выжил, а киевляне успели записать номер машины догхантера

Пес выжил и сейчас находится под присмотром ветеринаров
Пес выжил и сейчас находится под присмотром ветеринаров

В Киеве во время новогодних праздников произошло ЧП: возле метро "Славутич" автомобилист расстрелял двух собак.

Один пес погиб, второго сейчас спасают ветеринары. Пуля попала собаке в голову, но, к счастью, ей удалось выжить. Через несколько дней ее прооперируют.

Киевляне, ставшие свидетелями жестокой расправы, успели записать марку и номер машины, на которой приехал садист – это светло-серый KIA Magentis (AA 5546 KO).
Стрелок – светлый, круглолиций, 35-40 лет. Его разыскивают активисты и полиция. Если Вам знаком этот человек – сообщите о нем по номеру 102.

По словам киевлян, мужчина причастен к нескольким эпизодам с применением оружия, произошедшим на Левом берегу. Он специально выжидал собак возле тех мест, где находятся приюты.
ЧП, расстрелял, пес, садист, догхантер, спасают
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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