В Киеве из окон выпрыгнули молодой мужчина и пожилая женщина

В течение суток, 11 апреля, в Дарницком районе Киеве из окон высоток выбросились молодой парень и пенсионерка. Оба получили несовместимые с жизнью травмы.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

Около 10:00 на "103" позвонили жители дома №15/14 на улице Руденко и сообщили, что во дворе лежит парень. Прибывшие врачи "скорой" уже ничем не смогли помочь пострадавшему и лишь констатировали смерть. Как стало известно, 24-летний погибший был психически больным.

В 15:00 произошла еще одна трагедия: со второго этажа на переулке Волго-Донский, 2 выбросилась 84-летняя местная жительница. Предварительно установлено, что погибшая совершила суицид.

Напомним, в Киеве в субботу, 8 апреля, два человека выбросились из окон многоэтажных зданий.