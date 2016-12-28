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В Киеве из пожара спасли 88-летнюю бабушку http://www.segodnya.ua/img/article/7838/41_main.1482917427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/41_tn.1482917427.jpg Происшествия В квартире старушки загорелся диван

В Киеве из пожара спасли 88-летнюю бабушку

Сегодня, 11:27

В квартире старушки загорелся диван

Спасатели потушили квартиру бабушки
Спасатели потушили квартиру бабушки

В столице вчера днем возник пожар в квартире на червертом этаже дома по ул. Строителей, 18. Спасателей на место происшествия вызвали в 12:55, сообщили в ГСЧС столицы.

Как оказалось, возгорание возникло в двухкомнатной квартире на диване. Во время тушения пожара пожарные спасли женщину 1928 года рождения. Бойцы вынесли бабушку на свежий воздух и передали работникам медицинской службы. В 13:27 возгорание было ликвидировано.

В результате пожара повреждены вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры. Причина возникновения пожара выясняется.
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Источник:

"Сегодня"

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