В Киеве из пожара в квартире спасли четырех человек, еще 15 эвакуировали

В Киеве на Троещине произошел пожар, эвакуировали 15 человек.

18 января в 10:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на четвертом этаже 25-этажного дома на ул. Закревского, 25.

В 10:38 пожар был локализован, а в 11:21 – ликвидирован. Во время тушения пожара огнеборцы спасли двух взрослых и двух детей, а также эвакуировали 10 взрослых и 5 детей с верхних этажей.

К ликвидации пожара были привлечены семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, сегодня в Киеве на Воздухофлотском проспекте, 90 произошло ЧП. На территории предприятия начался пожар. Возникло сильное задымление. К счастью, обошлось без пострадавших.