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В Киеве из пожара в квартире спасли четырех человек, еще 15 эвакуировали http://www.segodnya.ua/img/article/7894/76_main.1484748213.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/76_tn.1484748213.jpg Происшествия К счастью, никто не пострадал, причину пожара устанавливают  

В Киеве из пожара в квартире спасли четырех человек, еще 15 эвакуировали

Сегодня, 16:02

К счастью, никто не пострадал, причину пожара устанавливают

 

Пожар на Закревского. Фото: dsns.gov.ua
Пожар на Закревского. Фото: dsns.gov.ua

В Киеве на Троещине произошел пожар, эвакуировали 15 человек.

18 января в 10:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на четвертом этаже 25-этажного дома на ул. Закревского, 25.

В 10:38 пожар был локализован, а в 11:21 – ликвидирован. Во время тушения пожара огнеборцы спасли двух взрослых и двух детей, а также эвакуировали 10 взрослых и 5 детей с верхних этажей.

К ликвидации пожара были привлечены семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, сегодня в Киеве на Воздухофлотском проспекте, 90 произошло ЧП. На территории предприятия начался пожар. Возникло сильное задымление. К счастью, обошлось без пострадавших.
пожар, дом, квартира, спасатели, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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