В Киеве из-за ДТП остановилось движение по Гаванскому мосту

Сегодня, 13:17

У двух авто повреждены колеса, нельзя проехать в сторону Оболони

 

Гаванский мост. Фото: И.Шаповалов
Гаванский мост. Фото: И.Шаповалов

В Киеве в пятницу, 27 января, из-за ДТП затруднено движение транспорта на Гаванском мосту в сторону Оболони.

Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

ДТП произошло на улице Набережно-Рыбальской возле поворота на ул.Электриков, пишет "Обозреватель".

755701

Скриншот с сайта Яндекс.пробки

Как сообщает 5 канал со ссылкой на информацию очевидцев ДТП, в результате аварии у обеих машин повреждены колеса.

Со слов очевидцев, вероятно, одну из машин занесло на дороге, и она въехала в другую.

На место ДТП прибыла полиция. Устанавливаются подробности аварии. О пострадавших информации нет.
ДТП, полиция, гаванский мост, движение, Электриков, пробки в Киеве

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

В столице пробки. Фото: AFP

Киев остановился в пробках из-за снега и ДТП

25 Января, 09:21

Уровень дорожных заторов в столице оценивается на шесть баллов

Происшествия и криминал

Жуткое ДТП на трассе Киев - Харьков: пострадали пять человек, есть погибший

Сегодня, 11:06

В результате аварии троих пострадавших зажало в салонах разбитых автомобилей, водитель одного из авто скончался в больнице

Происшествия

В Киеве из-за ДТП возникла огромная пробка из трамваев

Сегодня, 11:03

16 составов не могли отправиться по маршруту  

Происшествия

Под колесами иномарки погиб пенсионер. Фото: avtosreda.ru

Под Киевом пенсионер-нарушитель погиб под колесами "Фольксвагена"

Вчера, 15:01

Пешеход неожиданно появился на дороге, пытаясь перебежать проезжую часть  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования