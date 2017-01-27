В Киеве из-за ДТП остановилось движение по Гаванскому мосту

У двух авто повреждены колеса, нельзя проехать в сторону Оболони

В Киеве в пятницу, 27 января, из-за ДТП затруднено движение транспорта на Гаванском мосту в сторону Оболони.

Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

ДТП произошло на улице Набережно-Рыбальской возле поворота на ул.Электриков, пишет "Обозреватель".

Скриншот с сайта Яндекс.пробки

Как сообщает 5 канал со ссылкой на информацию очевидцев ДТП, в результате аварии у обеих машин повреждены колеса.

Со слов очевидцев, вероятно, одну из машин занесло на дороге, и она въехала в другую.

На место ДТП прибыла полиция. Устанавливаются подробности аварии. О пострадавших информации нет.