В Киеве из-за ДТП остановился Московский мост (фото)

Пробка растянулась от проспекта Маяковского до развязки на Трухановом острове

В Киеве ДТП с двумя черными легковушками парализовало движение на Московском мосту в направлении с Левого на Правый берег.

О пострадавших в аварии неизвестно. Пробка, которая образовалась на Московском мосту парализовала движение на участке от перекрестка Московского проспекта с проспектом Маяковского до развязки на Трухановом острове.

Принт-скрин сервиса "Яндекс.Пробки"

Скорость движения в многокилометровом заторе, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", не превышает пяти километров в час.