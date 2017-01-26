В Киеве из-за ДТП остановился Московский мост (фото)

Вчера, 15:54

Пробка растянулась от проспекта Маяковского до развязки на Трухановом острове

В Киеве ДТП с двумя черными легковушками парализовало движение на Московском мосту в направлении с Левого на Правый берег.

О пострадавших в аварии неизвестно. Пробка, которая образовалась на Московском мосту парализовала движение на участке от перекрестка Московского проспекта с проспектом Маяковского до развязки на Трухановом острове.

.jpg_35

Принт-скрин сервиса "Яндекс.Пробки"

Скорость движения в многокилометровом заторе, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", не превышает пяти километров в час.
ДТП, мост, пробки, пробка, движение, московский мост, аварии
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве пьяный водитель наехал на толпу людей во время оформления ДТП

24 Января, 22:01

Пострадали две женщины: патрульная и водитель автомобиля, попавшего в другое ДТП

Транспорт

В столице пробки. Фото: AFP

Киев остановился в пробках из-за снега и ДТП

Вчера, 09:21

Уровень дорожных заторов в столице оценивается на шесть баллов

Происшествия и криминал

Обвиняемый искренне раскаивался и активно способствовал раскрытию преступления. Фото: luxnet.ua

За смертельное ДТП военный на полтора года загремел в дисбат

24 Января, 19:04

Суд признал военнослужащего виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии 

Транспорт

Как водители отреагировали на блокировку въезда в Киев

24 Января, 18:01

Активисты требуют от властей смягчить условия пребывания в Украине машин с иностранной регистрацией

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования