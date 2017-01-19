Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве из-за короткого замыкания сгорела квартира http://www.segodnya.ua/img/article/7898/68_main.1484837204.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/68_tn.1484837204.jpg Происшествия Спасателей вызвали взволнованные соседи погорельцев, пожар удалось быстро потушить

В Киеве из-за короткого замыкания сгорела квартира

Сегодня, 16:45

Спасателей вызвали взволнованные соседи погорельцев, пожар удалось быстро потушить

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Киеве сегодня днем, в 15:16, спасателей вызвали на тушение пожара в жилой девятиэтажке по ул. Агрегатной, 2. О возгорании пожарным сообщили соседи погорельцев, рассказали в столичном управлении ГСЧС.

Как выяснилось, горела одна из квартир на седьмом этаже, огонь охватил жилую комнату.

img_5822-18-01-17-17-00.

В 16:05 спасатели ликвидировали пожар. В результате возгорания повреждена мебель, телевизор, кондиционер, личные вещи, закопчены стены и потолок.

img_5830-18-01-17-17-00.

Вероятной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводов. Жертв и пострадавших нет.
пожар, спасатели, сгорела, короткое замыкание, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Здание удалось оперативно потушить

В Киеве горел офис, пламя повредило архив документов

Сегодня, 15:23

Пожар на втором этаже потушили за час

Донбасс

Пожар в Северодонецке: спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома

Сегодня, 13:45

Пламя вспыхнуло в квартире, где без присмотра находились двое маленьких детей

Запад

Во время пожара погибли двое пенсионеров. Фото: otkat.od.ua

Во Львовской области два человека погибли в огне

Сегодня, 11:26

Тела на месте пожара в деревянном жилом доме обнаружили спасатели ГСЧС

Происшествия

В столице будет туманно

Туман не отступает из Киева: видимость составит 200-500 метров

Сегодня, 09:18

Водителям следует быть осторожными  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.