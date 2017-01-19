В Киеве из-за короткого замыкания сгорела квартира

В Киеве сегодня днем, в 15:16, спасателей вызвали на тушение пожара в жилой девятиэтажке по ул. Агрегатной, 2. О возгорании пожарным сообщили соседи погорельцев, рассказали в столичном управлении ГСЧС.

Как выяснилось, горела одна из квартир на седьмом этаже, огонь охватил жилую комнату.

В 16:05 спасатели ликвидировали пожар. В результате возгорания повреждена мебель, телевизор, кондиционер, личные вещи, закопчены стены и потолок.

Вероятной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводов. Жертв и пострадавших нет.