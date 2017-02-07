В Киеве из-за наглых воров жители целого дома остались без воды и отопления

Патрульные Киева остановили мужчин, которых подозревают в краже оборудования из бойлерной. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Вызов о краже бойлерного оборудования на улице Флоренции поступил патрульным 6 февраля, около 5 часов утра. О двух подозрительных мужчинах, которые проникли в подвальное помещение, сообщили жители дома.

Фото: patrol.police.gov.ua

Инспекторы прибыли на вызов и заявители указали патрульным направление, в котором исчезли воры. Полицейские оперативно догнали мужчин по следам на снегу.

Во время поверхностной проверки у них обнаружили несколько предметов, которые могут оказаться бойлерными тахометрами. У них также были с собой разные инструменты.

Фото: patrol.police.gov.ua

К патрульным полицейским обратились жители этой многоэтажки и пожаловались на отсутствие какой-либо воды и отопления.

На месте события работали следственно-оперативная группа и бригада ЖКХ. Мужчин, которые, вероятно, совершили эту кражу, доставили в Днепровское отделение полиции. Следователи проверят их на причастность к этому преступлению.