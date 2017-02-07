В Киеве из-за неудачной операции женщина потеряла зрение (видео)

Заплатила 12 тысяч гривен за операцию – и потеряла зрение! Жительница Киева добивается компенсации от частного офтальмологического центра. Доказывает: лечение было некачественным. Удастся ли восстановить зрение и возместить убытки?

Так, Светлана Бовсуновская обратилась в дорогую частную клинику, чтобы удалить катаракту на левом глазу и установить искусственный хрусталик. Но после операции результат шокировал.

"У меня непонятное появилось раздвоение в глазах, у меня каждый глаз показывает свою картинку и видит своим зрением... Правый глаз у меня видит минус 4, а левый ноль. Я стала косоглазой", – жалуется жительница Киева.

Врачи успокаивали, мол, такое бывает. И в медицинской выписке Светалана заметила: ей установили не тот хрусталик, который ей назначили к операции. Женщина инициировала проверку медицинской комиссии. Как выяснилось – врач, проводивший операцию был только практикантом. В клинике этот факт скрыли, переделав документацию и подпись Светланы под договором на установку хрусталике. Как так произошло, членам комиссии главный врач центра объяснить не может.

Эксперты признают: операция была проведена с нарушениями. "Не был достигнут конечный результат, не была улучшена зрительная функция, как конечный результат хирургии катаракты", – объясняет Оксана Витовская, офтальмолог.

Теперь в министерстве здравоохранения будут инициировать внеплановую проверку центра. Светлана намерена обратиться в прокуратуру и суд, чтобы виновных наказали, а ей возместили убытки за потерянное зрение.