В Киеве из-за пожара на кухне погибла женщина

Сегодня, 15:25

Пожар в квартире тушили 20 спасателей

Спасатели потушили пожар и нашли труп женщины
Спасатели потушили пожар и нашли труп женщины

В Киеве вчера утром загорелась квартира в жилой пятиэтажке по ул. Серова, 36. Спасателей на место происшествия вызвали 12 апреля в 11:31, рассказали в ГСЧС столицы.

Прибыв к месту вызова пожарные выяснили, что возгорание возникло на кухне в одной из квартир на пятом этаже. Во время тушения пожара, на полу в кухне было обнаружено тело женщины 1967 года рождения.

Спасатели локализовали пожар в 11:49, его площадь ориентировочно составляла 3 кв. м, а полностью потушили в 11:52. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на всю площадь однокомнатной квартиры.

В результате пожара сгорели личные вещи, закопчены стены и потолок кухни.
На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.

Причины возникновения пожара устанавливаются.
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Источник:

"Сегодня"

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