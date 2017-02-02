В Киеве из-за пьяного таксиста погибла 18-летняя девушка

Сегодня, 13:42

Водитель устроил смертельную аварию на Бориспольском шоссе

 

18-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, другой пассажир доставлен в больницу
18-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, другой пассажир доставлен в больницу. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Полицейские задержали водителя, который в нетрезвом состоянии попал в смертельное ДТП.

В результате автопроисшествия на Бориспольском шоссе погибла студентка – пассажир иномарки. По показаниям "Драгера", мужчина, который управлял транспортным средством, был в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:45. По предварительным данным, водитель автомобиля "Mitsubishi L200", который ехал из Борисполя в Киев, по дороге взял попутчиков – парня и девушку. На Бориспольском шоссе мужчина не справился с управлением: произошло столкновение с автомобилем "Hyundai" и наезд на металлический отбойник, разделяющий транспортные потоки противоположных направлений. В результате 18-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, другой пассажир – доставлен в больничное учреждение с травмой головы.

Следственно-оперативная группа задокументировала ДТП. По показаниям "Драгера", 34-летний мужчина, управлявший внедорожником, был в состоянии алкогольного опьянения – 1,3 промилле.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Работники полиции назначили экспертизы и проводят другие следственные действия, по результатам которых установят все обстоятельства и причины смертельной ДТП.

Напомним, в Киеве произошла авария, в которой погибли три человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью в Днепровском районе возле АЗС: "БМВ" въехал в отбойник, а потом авто отбросило на припаркованный грузовик.
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Источник:

"Сегодня"

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