В Киеве из-за телефонного "минера" эвакуировали 800 человек

В Киеве на электронный адрес ГУ НП столицы поступило сообщение о заминировании. В письме "минер" информировал, что в одном из двух супермаркетов известной сети заложена взрывчатка, рассказали в полиции.

По указанным адресам срочно прибыли следственно-оперативные группы районных управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и врачи. Всего правоохранители эвакуировали около 800 человек: посетителей и работников магазинов.

Специалисты профильных служб обследовали помещения супермаркетов и прилегающую к ним территорию – никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Сведения о событии внесены в Журналы единого учета Оболонского и Голосеевского управлений полиции. Решается вопрос об открытии уголовных производств.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.