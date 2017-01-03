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В Киеве из-за взрыва петарды пострадала 10-летняя девочка http://www.segodnya.ua/img/article/7854/0_main.1483457787.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/0_tn.1483457787.jpg Происшествия Неизвестные выбросили с балкона петарду; школьницу госпитализировали с травмой левой ноги 

В Киеве из-за взрыва петарды пострадала 10-летняя девочка

Сегодня, 17:35

Неизвестные выбросили с балкона петарду; школьницу госпитализировали с травмой левой ноги 

Неизвестные выбросили с балкона петарду. Фото: pro-goroda.ru
Неизвестные выбросили с балкона петарду. Фото: pro-goroda.ru

В Киеве 10-летняя девочка получила травму ноги в новогоднюю ночь. Неизвестные выбросили с балкона петарду, которая взорвалась у ног ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на медицинских работников.

Инцидент произошел около четырех утра 1 января в Деснянском районе столицы.

Во время того, как 10-летний ребенок шел мимо дома, неизвестные выбросили ей под ноги петарду, которая взорвалась.

Девочку госпитализировали в больницу с травмой левой ноги, в частности, он разрыва петарды в ее ноге застряло инородное тело.

Напомним, в конце декабря в руках у38-летнего жителя Полтавы взорвалась граната. В результате происшествия мужчине оторвало левую кисть руки.
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