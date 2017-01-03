В Киеве из-за взрыва петарды пострадала 10-летняя девочка

Неизвестные выбросили с балкона петарду; школьницу госпитализировали с травмой левой ноги

В Киеве 10-летняя девочка получила травму ноги в новогоднюю ночь. Неизвестные выбросили с балкона петарду, которая взорвалась у ног ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на медицинских работников.

Инцидент произошел около четырех утра 1 января в Деснянском районе столицы.

Во время того, как 10-летний ребенок шел мимо дома, неизвестные выбросили ей под ноги петарду, которая взорвалась.

Девочку госпитализировали в больницу с травмой левой ноги, в частности, он разрыва петарды в ее ноге застряло инородное тело.

Напомним, в конце декабря в руках у38-летнего жителя Полтавы взорвалась граната. В результате происшествия мужчине оторвало левую кисть руки.