В Киеве из-за замкнувшего обогревателя чуть не погиб мужчина

В Киеве во время пожара в частном жилом доме спасли мужчину.

31 января в 2:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на территории частной усадьбы в двухэтажном жилом доме по ул. Садовой возник пожар.

Как оказалось, возгорание возникло на втором этаже в комнате. Во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину 1974 года рождения. Бойцы вывели спасенного на свежий воздух и передали работникам медицинской службы. В 4:08 возгорание было ликвидировано.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

В результате пожара сгорело и разобрано 50 кв. м деревянных конструкций здания, повреждены личные вещи и мебель.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в обогревателе, однако окончательную причину установит следствие.

Напомним, 29 января в 16:54 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Лютеранская, 11-А. Как оказалось, пожар произошел в помещении консьержа. Во время пожара была оказана помощь и госпитализированы в ожоговый центр мужчину 1941 года рождения, который получил ожоги рук и лица. Также была оказана помощь женщине 1962 года рождения, которая отравилась угарным газом, но от госпитализации отказалась.