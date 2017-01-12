В Киеве избили помощника машиниста пригородной электрички

В Киеве несколько человек избили помощника машиниста пригородной электрички.

Правоохранители получили сообщение врача о том, что в больнице находится человек, которого избили неизвестные на остановке поезда. Как рассказал сам житель Киевской области, он выполнял служебные обязанности, когда к нему подошли несколько неизвестных и начали наносить удары. Через некоторое время драку заметил коллега пострадавшего и отогнал злоумышленников.

Помощник машиниста сначала решил продолжить работу, но впоследствии мужчине стало плохо, поэтому он вызвал врачей. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Продолжается поиск злоумышленника.