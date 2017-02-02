В Киеве копы избили мужчину: все подробности скандала (фото)

В Киеве очередной скандал с патрульными полицейским. Столичная прокуратура расследует инцидент, когда копы избили мужчину за то, что он снимал на мобильный их действия и сделал им замечание. Полицейские требовали отдать им телефон, нанесли побои, а после этого отобрали силой мобильный и стерли видео. Конфликт произошел в Деснянском районе на территории гаражного кооператива.

Пострадавший Владимир Пономаренко говорит, что пришел на территорию гаражного кооператива на ул. Пуховской, чтобы набрать воды из колонки. "На территории гаражей я заметил, что полицейские действуют незаконно по отношению к человеку, который не совершил преступления и не нарушил правил ПДД. Тот мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, но при этом он точно не был за рулем, а лишь в качестве пассажира, и это видели полицейские, которые прибыли сюда по совершенно другому вызову. Я сделал им замечание и попросил действовать по закону. Но меня проигнорировали, и приехал еще один патруль с алкотестером. Когда мужчину попросили в него подуть, я еще раз напомнил копам, что это не водитель, а пассажир. Понимаете, я совершенно не знал этого выпившего мужчину, просто не могу терпеть, когда что-то делается противозаконно", — рассказал "Сегодня" Владимир Пономаренко. После этого, по словам мужчины, один из полицейских толкнул его. Владимир достал телефон и предупредил, что будет фиксировать действия копов.

Пономаренко. Уже дал показания следователю прокуратуры. Фото: magnolia-tv.com

"Один из полицейских попытался отобрать у меня телефон. Я отказался его отдавать, и получил от него удар в область шеи, второй коп дернул меня за ноги, и я упал лицом на бетон. В итоге — разбита губа и надломлен зуб. Когда я упал, один из копов ударил меня ногой по ребрам. Полицейские отобрали мой телефон, удалили видео и положили на капот своей машины. Но они не догадывались, что все снимает видеокамера кооператива", — говорит Владимир, добавляя, что свидетели пытались оттащить от него полицейских, но девушка-коп не подпустила их.

Конфликт. По словам пострадавшего, полицейский нанес ему удар в шею. Фото: magnolia-tv.com

Все это произошло еще 11 ноября прошлого года. Владимир говорит, что месяц ждал официальных ответов от правоохранителей на свои заявления и требования разобраться, получил видео с камеры. "Без этого спорить с копами все равно, что идти против танка с голыми руками", — говорит мужчина.

У гаражей. Копы повалили на землю Владимира и отобрали мобильный. Фото: magnolia-tv.com

Прокуратура Киева начала расследование по факту нанесения телесных повреждений мужчине, который пытался зафиксировать на смартфон действия полицейских. Информация внесена в ЕРДР по статье "превышение служебных полномочий". Если вина копов будет доказана, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с запретом занимать должности до трех лет.

"Видео инцидента прикреплено к материалам уголовного производства. Будут допрошены пострадавший мужчина, свидетели и полицейские. Их действиям будет дана правовая оценка", — сообщили нам в прокуратуре.

А в патрульной полиции Киева нам сообщили, что трое полицейских, которые участвовали в инциденте, и командир роты отстранены от работы на время проведения расследования прокуратурой: "Также мы проводим внутреннее расследование. Его результаты будут известны позже".