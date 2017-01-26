В Киеве курьер устроил липовое ограбление

Мужчина заявил, что у него якобы украли 207 тысяч гривен чужих денег

В Киеве мужчина обратился в полицию, сообщив, что разбойник на темном автомобиле "подрезал" его машину и, угрожая оружием, отобрал пакет с крупной суммой, рассказали в ГУ НП Киева.

На месте происшествия 27-летний владелец "Daewoo Lanos" объяснил правоохранителям, что является перевозчиком. Его клиент, 39-летний киевлянин, попросил доставить пакет с деньгами на центральный автовокзал и передать знакомой женщине. Водитель положил сверток рядом на пассажирское сиденье и поехал.

Правоохранителям он рассказал, что на Железнодорожном шоссе его "Lanos" обогнал "Mercedes-Benz" и перегородил дорогу. Из немецкого авто вышел человек в камуфляжной одежде с капюшоном и медицинской маске на лице и направил пистолет в сторону "Daewoo". Пострадавший от страха закрыл лицо, услышал звук выстрела и треск стекла. После злоумышленник разбил прикладом окно правой передней двери и забрал пакет. Нападающий с похищенным уехал в направлении станции метро "Лыбидская". Пострадавший заметил, что номерные знаки немецкого автомобиля принадлежат одному из соседних государств.

Он позвонил в полицию и клиенту и рассказал о произошедшем. Впоследствии владелец пакета сообщил правоохранителям, что там были деньги – 207 тысяч гривен, которые передавались в качестве задатка для приобретения недвижимости.

Оперативники осмотрели место происшествия, однако ни пуль, ни гильз не нашли. Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и оказалось, что потерпевший инсценировал разбойное нападение. Мужчина привлек "актеров", и самого правонарушения на самом деле не было. Эти данные также подтверждаются изъятой видеозаписью с камер видеонаблюдения. На них видны маневры "Daewoo Lanos" и немецкого авто, а также факт общения соучастников.

Поняв, что его разоблачили, 27-летний мужчина вернул деньги владельцу и решил сотрудничать со следствием, дал показания и признал свою вину. Уголовное производство о разбойном нападении закрыли.

Сейчас следственный отдел начал уголовное производство по ч. 2 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления), в рамках которого мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.