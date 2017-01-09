В Киеве легковушка боком вылетела в отбойник, водитель погиб (фото)

В Киеве на проспекте Комарова произошло смертельное утреннее ДТП. Автомобиль Ваз боком вылетел в отбойник. Авто разорвало надвое. С водителя сорвало одежду и обувь.

Уже через несколько минут на место приехали две "скорых", спасатели ГСЧС, три патруля полиции. Водитель скончался мгновенно. Тело извлекали с помощью специнструментов.

Отметим, сзади на автомобиле была "лысая" резина.

Напомним, 8 января утром на границе Житомирской и Киевской областей на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП при участии более 14 автотранспортных средств. Пострадавших нет. Причиной аварии стала скользкая дорога.