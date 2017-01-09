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В Киеве легковушка боком вылетела в отбойник, водитель погиб (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/64_main.1483946059.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/64_tn.1483946059.jpg Происшествия Авто разорвало пополам  

В Киеве легковушка боком вылетела в отбойник, водитель погиб (фото)

Сегодня, 09:13

Авто разорвало пополам

 

фото: Влад Антонов

В Киеве на проспекте Комарова произошло смертельное утреннее ДТП. Автомобиль Ваз боком вылетел в отбойник. Авто разорвало надвое. С водителя сорвало одежду и обувь.

Уже через несколько минут на место приехали две "скорых", спасатели ГСЧС, три патруля полиции. Водитель скончался мгновенно. Тело извлекали с помощью специнструментов.

Отметим, сзади на автомобиле была "лысая" резина.

Напомним, 8 января утром на границе Житомирской и Киевской областей на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП при участии более 14 автотранспортных средств. Пострадавших нет. Причиной аварии стала скользкая дорога.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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