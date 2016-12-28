В Киеве легковушка протаранила автобус
Из-за аварии образовался затор
В Киеве на улице Вербицкого произошла авария. Там легковой автомобиль врезался в "зад" автобуса.
К счастью, пассажиры не пострадали. На месте ДТП образовался большой затор.
Из-за аварии образовался затор
В Киеве на улице Вербицкого произошла авария. Там легковой автомобиль врезался в "зад" автобуса.
К счастью, пассажиры не пострадали. На месте ДТП образовался большой затор.
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