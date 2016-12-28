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В Киеве легковушка протаранила автобус http://www.segodnya.ua/img/article/7838/52_main.1482919080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/52_tn.1482919080.jpg Происшествия Из-за аварии образовался затор

В Киеве легковушка протаранила автобус

Сегодня, 11:55

Из-за аварии образовался затор

Легковушка влетела в автобус
Легковушка влетела в автобус

В Киеве на улице Вербицкого произошла авария.  Там легковой автомобиль врезался в "зад" автобуса.

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К счастью, пассажиры не пострадали. На месте ДТП образовался большой затор.

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автобус, авария, ДТП, врезался, легковушка, аварии
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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