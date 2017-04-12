В Киеве легковушка снесла электроопору: есть пострадавшие

Сегодня, 01:16

Свидетели говорят,что в "Хонде", которая врезалась в электроопору находилось 4 человека – 3 парня и девушка


На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

На месте ДТП. Фото: espreso.tv

В Киеве, на набережной возле станции метро "Днепр" "Хонда" сбила электроопору, пишет "Еспресо". В аварию попали три машины: две "Хонды" и "Ситроен". Со слов водителя "Хонды", он буксовал автомобиль "Ситроен" в крайнем правом ряду, как вдруг перед ним вылетела неуправляемая "Хонда" и врезалась в электроопору.

Водитель начал тормозить,однако получил удар сзади от "Ситроену", который буксовал. Трос оборвался и ситроен укатился метров на 15 вперед. Свидетели говорят,что в "Хонде", которая врезалась в электроопору находилось 4 человека – 3 парня и девушка.

Девушка-пассажирка и водитель госпитализированы, а двое пассажиров поехали домой на такси.

У "Хонды", которая снесла электроопору, передняя резина совсем лысая, к тому же было трое разных номерных знаков. Один литовский знак лежит рядом с разбитой машиной, именной украинский – в газоне неподалеку и еще один в салоне.

На месте работают полицейские и работники "Киевэнерго", которые обесточивают территорию.

Ранее сообщалось, что в Киеве ВАЗ сбил мужчину на пешеходном переходе.
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