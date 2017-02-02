В Киеве ликвидировали нарколабораторию (фото)

В столице оперативники ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы. Во время отработки работники управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в городе Киеве задержали подозрительного мужчину на улице Вершигоры. Во время неотложного обыска арендованного помещения 25-летнего киевлянина правоохранители обнаружили лабораторное оборудование для изготовления амфетамина, 150 граммов нитропропена и 100 граммов марихуаны общей стоимостью более 30 тыс. гривен.

Задержанный, который ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщил правоохранителям, что изготавливал амфетамин и продавал марихуану.

Кроме того, на месте происшествия сотрудники полиции задержали 17-летнюю киевлянку, у которой во время личного досмотра обнаружили психотропное вещество, и владельца квартиры, где была оборудована нарколаборатория. Выяснилось, что все трое ранее имели проблемы с законом.

Следственным отделом Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 1 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием), ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Меру наказания фигурантам выберет суд.

Напомним, в октябре прошлого года на столичном Подоле двое неизвестных мужчин захватили чужую квартиру. Из нее правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для изготовления наркотических веществ.