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В Киеве малолетние разбойники ограбили служительницу храма (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/41_main.1483013112.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/41_tn.1483013112.jpg Происшествия 13-летние подростки вооружились ножом  

В Киеве малолетние разбойники ограбили служительницу храма (фото,видео)

Сегодня, 14:03

13-летние подростки вооружились ножом

 

 


Видео: kyiv.npu.gov.ua

Оперативники задержали двух несовершеннолетних за совершение разбойного нападения в храме.

13-летние местные жители напали с ножом на служащую и забрали ящик с пожертвованиями. За совершение святотатства парни будут нести ответственность.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о совершении разбойного нападения на территории храма. По указанному адресу немедленно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления.

На месте происшествия в полицию обратилась 62-летняя послушница. По ее словам, около 17:30, когда пенсионерка находилась в подвальном помещении церкви, к ней подошли двое ребят (на вид до 16 лет), нанесли ей телесные повреждения и под угрозой ножа завладели ящиком для пожертвований с денежными средствами.

Приметы юных нападавших сразу передали всем оперативным подразделениям и полицейским, которые патрулируют улицы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъятые вещественные доказательства направила на экспертное исследование.

Вскоре недалеко от места совершения преступления полицейские задержали двух 13-летних подростков. В содеянном они полностью признались.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. С несовершеннолетними правонарушителями сейчас работают следователи.
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Источник:

"Сегодня"

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