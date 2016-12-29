В Киеве малолетние разбойники ограбили служительницу храма (фото,видео)

Оперативники задержали двух несовершеннолетних за совершение разбойного нападения в храме.

13-летние местные жители напали с ножом на служащую и забрали ящик с пожертвованиями. За совершение святотатства парни будут нести ответственность.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о совершении разбойного нападения на территории храма. По указанному адресу немедленно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления.

На месте происшествия в полицию обратилась 62-летняя послушница. По ее словам, около 17:30, когда пенсионерка находилась в подвальном помещении церкви, к ней подошли двое ребят (на вид до 16 лет), нанесли ей телесные повреждения и под угрозой ножа завладели ящиком для пожертвований с денежными средствами.

Приметы юных нападавших сразу передали всем оперативным подразделениям и полицейским, которые патрулируют улицы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъятые вещественные доказательства направила на экспертное исследование.

Вскоре недалеко от места совершения преступления полицейские задержали двух 13-летних подростков. В содеянном они полностью признались.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. С несовершеннолетними правонарушителями сейчас работают следователи.