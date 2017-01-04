В Киеве машина насмерть сбила 19-летнюю девушку (фото)
Юная нарушительница перебегала оживленный проспект в наушниках
В Киеве на Броварском проспекте произошло смертельное ДТП.
19-летняя девушка с сигаретой и в наушниках перебегала через Броварской проспект с конечной остановки маршруток и в среднем ряду ее сбил легковой автомобиль "Киа".
К сожалению, девушка получила сильнейший удар и погибла на месте происшествия.
На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Водитель – в стрессовом состоянии.
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