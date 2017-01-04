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В Киеве машина насмерть сбила 19-летнюю девушку (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/90_main.1483523237.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/90_tn.1483523237.jpg Происшествия Юная нарушительница перебегала оживленный проспект в наушниках

В Киеве машина насмерть сбила 19-летнюю девушку (фото)

Сегодня, 11:44

Юная нарушительница перебегала оживленный проспект в наушниках

фото: Влад Антонов

В Киеве на Броварском проспекте произошло смертельное ДТП. 

19-летняя девушка с сигаретой и в наушниках перебегала через Броварской проспект с конечной остановки маршруток и в среднем ряду ее сбил легковой автомобиль "Киа".

К сожалению, девушка получила сильнейший удар и погибла на месте происшествия.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Водитель – в стрессовом состоянии.
ДТП, погибла, в наушниках, броварской проспект
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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