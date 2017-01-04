В Киеве машина насмерть сбила 19-летнюю девушку (фото)

В Киеве на Броварском проспекте произошло смертельное ДТП.

19-летняя девушка с сигаретой и в наушниках перебегала через Броварской проспект с конечной остановки маршруток и в среднем ряду ее сбил легковой автомобиль "Киа".

К сожалению, девушка получила сильнейший удар и погибла на месте происшествия.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Водитель – в стрессовом состоянии.