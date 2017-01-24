В Киеве массово нападают на стариков: все подробности

В Киеве и пригородах люди преклонного возраста все чаще становятся жертвами злоумышленников из-за своей доверчивости. Часто воры и грабители орудуют под видом "проверяльщиков".

ОГРАБИЛИ ДВАЖДЫ. Киевлянка Екатерина Львова поделилась историей, которая произошла на Русановке: ее 80-летняя бабушка за неделю стала жертвой преступников дважды!

"Бабушка по наивности впустила в квартиру женщину, которая якобы проверяла счетчик. Документы не спросила. Воровка задурила бабушке голову разговором о льготных продуктовых наборах, которые якобы полагались всем пенсионерам на Новый год. Она предложила пройти на кухню и подписать какие-то бумаги на получение. А в это время сообщник воровки обчищал квартиру! Пропажа имущества выяснилась позже, кошельки и шкатулки лежали на своих местах, но уже пустые", — поделилась Екатерина в Facebook.

По ее словам, через несколько дней на пожилую женщину напал грабитель, когда она открывала ключом дверь в квартиру. Он швырнул старушку об стену и вырвал сумку. "Вызвали полицию и скорую. Бабушка получила сотрясение мозга и ушибы. Полиция сказала, что случаев с ворами-"проверяльщиками" в последнее время на Русановке очень много, а грабитель, скорее всего, наркоман", — рассказала киевлянка.

ПЫТАЛИ И УБИЛИ. В прокуратуре Киевской области рассказали о зверском случае в Белой Церкви. Здесь будут судить разбойников, которые под видом проверки электросчетчиков проникли в дом к 88-летней пенсионерке, жестоко пытали ее, ограбили, а затем убили.

"В суд направлен обвинительный акт. Двум мужчинам за разбой и умышленное убийство грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное. Женщине — от 7 до 12 лет тюрьмы", — сообщили в прокуратуре. Недавно и в Голосеевском районе полицейские задержали разбойников, которые напали на 68-летнего мужчину в его доме среди ночи. Как признались задержанные, о пенсионере, у которого якобы дома хранится крупная сумма денег, они услышали от знакомого.

НЕ ДОВЕРЯТЬ НИКОМУ. В полиции Киева говорят, что пожилые люди становятся жертвами и еще одной мошеннической схемы. "Возле магазина человеку говорят, что он стал победителем в акции и выиграл быттехнику. Тут же появляется второй, подставной "победитель", и выясняется, что приз получит тот, кто покажет больше денег. Доверчивые пенсионеры ведут мошенников домой, показывают все свои сбережения, с которыми те и скрываются. Чтобы обезопасить себя, нужно не доверять незнакомцам (детям не лишне будет напоминать об этом родителям почаще), не заводить ни с кем разговоры о деньгах, не открывать дверь посторонним ни под каким предлогом", — советуют в ГУ НП Киева.