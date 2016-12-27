В Киеве массово обворовывают иностранцев
От рук воров пострадали граждане Китая, Швейцарии, России и Турции
В течение суток, 26 декабря, в Киеве жертвами преступлений стали четыре иностранца.
Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Так, на улице Крещатик карманники украли мобильный телефон у 23-летнего гражданина Китая.
Также с заявлением о краже в полицию обратился 28-летний швейцарец. Он лишился бытовой техники в хостеле на улице Грушевского.
32-летний россиянин сообщил правоохранителям, что у него вскрыли автомобиль на проспекте Григоренко и украли ноутбук. А 55-летний гражданин Турции пожаловался на кражу бумажника с 500 долларами, когда он завтракал в MacDonald's на ул. Ползунова.
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