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В Киеве массово обворовывают иностранцев http://www.segodnya.ua/img/article/7835/62_main.1482843085.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/62_tn.1482843085.jpg Происшествия От рук воров пострадали граждане Китая, Швейцарии, России и Турции  

В Киеве массово обворовывают иностранцев

Вчера, 14:49

От рук воров пострадали граждане Китая, Швейцарии, России и Турции

 

В столице за сутки обокрали четверых иностранцев
В столице за сутки обокрали четверых иностранцев. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В течение суток, 26 декабря, в Киеве жертвами преступлений стали четыре иностранца.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Так, на улице Крещатик карманники украли мобильный телефон у 23-летнего гражданина Китая.

Также с заявлением о краже в полицию обратился 28-летний швейцарец. Он лишился бытовой техники в хостеле на улице Грушевского.

32-летний россиянин сообщил правоохранителям, что у него вскрыли автомобиль на проспекте Григоренко и украли ноутбук. А 55-летний гражданин Турции пожаловался на кражу бумажника с 500 долларами, когда он завтракал в MacDonald's на ул. Ползунова.

Напомним, Киев признан самым опасным городом Европы.
ноутбук, карманники, Крещатик, иностранцы, россиянин, украли, обокрали

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