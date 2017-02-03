ФОТОФАКТ. В Киеве массово возникают пробки из-за ДТП с фурами

В Киеве на улице Заболотного произошло несколько аварий, из-за чего образовалась многокилометровая пробка в сторону Столичного шоссе.

В частности, как передает корреспондент Сегодня.ua, фуру развернуло на скользкой дороге. Также произошла еще одна авария с участием двух фур и как минимум одной легковушки.

Пробка на улице Заболотного. Скриншот с сайта Яндекс.карты

Кроме того, на мосту на Одесской площади стоит фура с разбитой передней частью, там также возникла пробка.

Пробка на Одесской площади. Скриншот с сайта Яндекс.карты

Напомним, в Киевской области временно ограничено движение крупногабаритных и пассажирских транспортных средств на автодорогах местного значения. В связи со сложными погодными условиями, дождем при минусовой температуре воздуха, в результате чего происходит мгновенное образование гололеда на покрытии дорог, с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций, с 08.30 3 февраля вводится ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Киевской области.

В Киеве утром уже произошло несколько масштабных ДТП, в частности, на проспекте Победы и на Гостомельской трассе.