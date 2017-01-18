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В Киеве молодой парень со стрельбой ограбил отделение "Укрпочты" http://www.segodnya.ua/img/article/7894/40_main.1484743931.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/40_tn.1484743931.jpg Происшествия Стрелок забрал деньги из кассы и сбежал в сторону леса  

В Киеве молодой парень со стрельбой ограбил отделение "Укрпочты"

Сегодня, 14:51

Стрелок забрал деньги из кассы и сбежал в сторону леса

 

Парень с оружием ограбил &quot;Укрпочту&quot;
Парень с оружием ограбил "Укрпочту". Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Днепровском районе Киева произошло вооруженное ограбление одного из отделений "Укрпочты".

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду, 18 января, около 14:00 на улице Алма-Атинская в Днепровском районе. Предварительно известно, что в помещение зашел молодой человек 18-20 лет, который принялся стрелять из неустановленного оружия.

Преступник забрал из кассы деньги (сумма не известна) и сбежал в сторону близлежащего леса.

На место прибыли работники полиции. Информации о пострадавших в результате ограбления пока нет.
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