В Киеве молодой парень со стрельбой ограбил отделение "Укрпочты"

Стрелок забрал деньги из кассы и сбежал в сторону леса

В Днепровском районе Киева произошло вооруженное ограбление одного из отделений "Укрпочты".

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду, 18 января, около 14:00 на улице Алма-Атинская в Днепровском районе. Предварительно известно, что в помещение зашел молодой человек 18-20 лет, который принялся стрелять из неустановленного оружия.

Преступник забрал из кассы деньги (сумма не известна) и сбежал в сторону близлежащего леса.

На место прибыли работники полиции. Информации о пострадавших в результате ограбления пока нет.