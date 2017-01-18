В Киеве молодой парень со стрельбой ограбил отделение "Укрпочты"
Стрелок забрал деньги из кассы и сбежал в сторону леса
В Днепровском районе Киева произошло вооруженное ограбление одного из отделений "Укрпочты".
Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в среду, 18 января, около 14:00 на улице Алма-Атинская в Днепровском районе. Предварительно известно, что в помещение зашел молодой человек 18-20 лет, который принялся стрелять из неустановленного оружия.
Преступник забрал из кассы деньги (сумма не известна) и сбежал в сторону близлежащего леса.
На место прибыли работники полиции. Информации о пострадавших в результате ограбления пока нет.
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